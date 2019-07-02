Мэр Тулуна заявил, что на подтопленных территориях не будут строить новое жилье

ТАСС, 2 июля. Новое жилье не будет строиться на территории, затронутой сильным паводком в городе Тулуне Иркутской области, чтобы минимизировать ущерб населению от возможных наводнений в будущем. Об этом сообщил в интервью ТАСС мэр города Юрий Карих.

Мэр города Тулун: люди до последнего не верили, что город будет затоплен

"В этой зоне оказалось примерно 30% территории города, причем вдоль федеральной трассы. Надо будет решить, как эту территорию использовать. Строить новые объекты на этих землях уже точно не будем, и губернатором поставлена задача внести изменения в генплан, чтобы просто-напросто уйти от жилой застройки в этой зоне", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что жителям разрушенных частных домов на подтопленных территориях будут предложены различные варианты переселения. В то же время, отметил он, в этой зоне остаются многоэтажные дома и социальные объекты.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе действует режим ЧС.

По последним данным, погибли 14 человек, судьба 13, в том числе ребенка, неизвестна. Более 750 человек пострадали, из них более 150 госпитализированы. По информации МЧС, из зоны бедствия эвакуированы более 2 тыс. человек.

В Тулуне подтоплено более тысячи домов, в городе затоплен водозабор, несколько социальных объектов, участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь". Уровень воды в реке Ие днем в субботу достиг максимума - 13,87 м, после чего начался спад. По состоянию на 22:00 (17:00 мск) 1 июля вода зафиксирована на отметке 9,91 м.