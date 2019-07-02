На Хайнане стартовал международный турнир по шахматам

ХАЙКОУ, 2 июля. /ТАСС/. Десятый международный шахматный турнир стартовал в городе Даньчжоу на северо-западе китайской южной провинции Хайнань. Как сообщило агентство "Синьхуа", в соревнованиях принимают участие восемь профессионалов из пяти стран, в том числе из России.

Официальное открытие турнира состоялось в воскресенье. Россию на соревнованиях представляют Владислав Артемьев и Эрнесто Инаркиев. Среди других участников - Вэй И, Юй Янъи и Ван Хао из Китая, Рихард Раппорт из Венгрии, Сантош Видит из Индии и Бассем Амин из Египта.

В течение недели профессионалы будут бороться за звание лучшего, победитель определится 7 июля.

По информации "Синьхуа", призовой фонд соревнований составляет $60 тыс., из которых победителю достанется $24 тыс.