ГИБДД не в курсе готовящегося ГОСТа, увеличивающего скорость со 110 до 130 км/ч

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Госавтоинспекция не знает о готовящемся ГОСТе, который предусматривает увеличение скорости на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в России впервые введут ГОСТ, позволяющий устанавливать на некоторых дорогах скоростной лимит до 130 км/ч. Соответствующий документ, по данным издания, разрабатывает Российский дорожный научно-исследовательский институт по заказу Росавтодора.

"Информируем, что Госавтоинспекция МВД России об указанном ГОСТе сведениями не располагает", - говорится в ответе МВД на запрос ТАСС.

Также в ведомстве отметили, что если такой документ будет разработан, то при принятии решения об увеличении скоростного режима необходимо учитывать показатели дорожного движения, транспортно-эксплуатацнонные характеристики участков автомобильной дороги, а также наличие опасных поворотов, перекрестков, наземных пешеходных переходов, аварийно опасных участков, освещения, тротуаров и детских образовательных организаций.

"На территории России ПДД установлен единый порядок дорожного движения, разрешающий в населенных пунктах движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ ч, на автомагистралях - со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах - не более 90 км/ч. Кроме того, владельцам автомобильных дорог разрешается повышение скорости на участках дорог для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью", - напомнили в ведомстве.