Открыто движение легковых автомобилей по мосту через реку в Тулуне

"В 12:30 (07:30 мск) [пошли] легковые машины в обе стороны, а реверсивное движение грузовиков - с 14:00 (09:00 мск). Опоры моста проверили, сделали максимально возможное, чтобы сделать это быстро. Насыпь переувлажненная - специально проверили, только после этого запускаются автомобили", - сказал он.

ТАСС, 2 июля. /ТАСС/. Двустороннее движение легковых автомобилей по мосту через реку Ию в городе Тулуне Иркутской области, который ранее был затоплен из-за паводка, возобновлено. Об этом сообщил во вторник ТАСС председатель областного правительства Руслан Болотов.

Как рассказали ТАСС находящиеся на въезде на мост водители, некоторые их них стоят здесь уже четверо суток. Они фактически живут в своих машинах, и все это время для них было организовано питание и подвоз воды.

Ранее сообщалось, что автомобильное движение по участку федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Тулуне Иркутской области, затопленному и закрытому в результате паводка, может быть возобновлено не ранее чем через 1-2 суток после полного схода воды. У моста через Ию скопились сотни фур с промышленными и продовольственными грузами.

Как рассказал ТАСС руководитель филиала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков по Сибирскому федеральном округу (СФО) Анатолий Антонов, основной поток грузов, проходящих через этот район, идет с Дальнего Востока и Китая, откуда их ввозят в Россию через погранпункты в Бурятии и Забайкальском крае.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе действует режим ЧС. По последним данным, погибли 14 человек, судьба 13, в том числе ребенка, неизвестна. Более 1300 человек пострадали, из них около 200 госпитализированы.

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