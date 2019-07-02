Власти Хайнаня приглашают экспертов в сфере туризма посетить китайский остров

ХАЙКОУ, 2 июля. /ТАСС/. Власти китайской южной провинции Хайнань активно содействуют развитию туристической отрасли острова. Как передает газета "Хайнань жибао", в течение лета этого года в провинции будет проведено по меньше мере 12 мероприятий по продвижению туризма, к участию в которых приглашаются эксперты из-за рубежа.

По информации газеты, с июня по август делегации из Юго-Восточной и Центральной Азии, Европы, Австралии и других стран и регионов мира отправятся в поездки по туристическим маршрутам острова. В составе делегаций - эксперты, журналисты, представители туристических агентств.

Отмечается, что помимо популярных экскурсионных направлений, власти Хайнаня познакомят гостей с местными отелями, туристическими компаниями, ресторанами провинции. Как пишет "Хайнань жибао", это поможет установить связи между представителями туротрасли разных стран и в дальнейшем продвигать международное сотрудничество.

Так, например, более 70 журналистов и экспертов в сферы туризма из Австралии уже побывали в Хайкоу (административный центр провинции), курортном городе Санья, городе Цюнхай на восточном побережье, а также в уезде Баотин. Члены делегации посетили гостиничные комплексы Хайнаня, достопримечательности, поля для гольфа, места для отдыха и развлечения. Им также были представлены наиболее популярные велосипедные маршруты: немало туристов, несмотря на жаркую погоду, берут в аренду велосипеды, чтобы самостоятельно познакомиться с местными достопримечательностями.

Согласно плану правительства КНР, к 2025 году остров Хайнань должен стать "международным центром туризма и потребления", а еще через 10 лет - одним из наиболее впечатляющих туристических мест в мире.

По данным официальной статистики, в 2018 году Хайнань посетили свыше 76 млн отдыхающих - на 11,8% больше, чем за предшествующие 12 месяцев. Доходы курортной провинции от туризма выросли на 14,5%, превысив 95 млрд юаней (примерно $14 млрд).