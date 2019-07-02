В России растет число отбывающих наказание в виде принудительных работ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Число отбывающих уголовное наказание в виде принудительных работ в России в этом году стало стремительно расти. Об этом в интервью ТАСС сообщила начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН Елена Коробкова.

"Этот вид наказания растет самыми большими темпами. Уже в I квартале этого года по учетам исправительных центров прошло на 70% осужденных больше, чем за I квартал прошлого года. В настоящее время на учете состоит более 3 тыс. человек", - рассказала она. Ранее во ФСИН сообщали, что в начале января принудительные работы отбывали 1100 осужденных.

Если за 2017 год принудительные работы отбыли 587 человек, то за 2018 год - 2501. Еще больший рост начался в этом году после того, как Госдума в декабре 2018 года приняла закон, позволяющий заменять неотбытую часть лишения свободы переводом в исправительный центр. При этом если для обычного перевода на более мягкий вид наказания осужденным за преступления небольшой и средней тяжести необходимо отбыть не менее одной трети срока наказания (за тяжкие - не менее половины), то для перевода на исправительные центры - не менее одной четвертой срока (за тяжкие - не менее одной трети).

"Учитывая, что принудительные работы с 2019 года стали применяться в порядке смягчения наказания как замена неотбытой части лишения свободы, еженедельно численность отбывающих принудительные работы увеличивается в среднем на 200 человек", - сказала Коробкова.

За 2,5 года ФСИН создала 14 исправительных центров и 43 изолированных участка под исправительные центры при исправительных колониях. Их дальнейший рост будет зависеть от судебной практики судов в каждом из регионов, пояснила Елена Коробкова. В исправительных центрах осужденные живут в обычных общежитиях, пользуются правами обычных граждан (с рядом ограничений, например, покидать их без разрешения администрации, играть в карты, делать наколки и т. д.) и работают на предприятиях любой формы собственности (без права увольнения), из их зарплаты в доход государства удерживается от 5 до 20%.

Госдума 26 июня приняла во втором чтении законопроект, который позволит создавать участки исправительных центров непосредственно при предприятиях. Предприятия, которые будут готовы трудоустроить осужденных, согласно законопроекту, на основании договоров со ФСИН будут безвозмездно предоставлять помещения для общежитий, которые оформят как участок исправительного центра или колонии-поселения, а также содействовать материально-бытовому и медико-санитарному обеспечению осужденных. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.