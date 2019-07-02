Почти 200 тыс. водителей в России осуждены за ДТП к лишению прав

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Число водителей, которых суды приговорили к лишению прав за ДТП, за последние девять лет выросло почти в семь раз, в прошлом году их было почти 200 тыс. Об этом в интервью ТАСС рассказала начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова.

"Хотя наказание в виде запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью было предусмотрено и ранее, его применение выросло больше всего - с 32 тыс. человек в 2010 году до 233 тыс. в 2018 году", - сообщила она. По ее словам, такой "геометрический" рост связан в первую очередь с тем, что такие наказания стали чаще назначаться за нарушения правил дорожного движения, повлекших причинение вреда здоровью человека (ст. 264 УК РФ), за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ)".

"81% отбывающих это наказание осуждены к лишению права управлять транспортными средствами", - отметила представитель ФСИН. В прошлом году уголовное наказание в виде запрета управлять автомобилями несли 188 тыс. водителей. Ст. 264 и 264.1 УК РФ предусматривают запрет вождения на срок до трех лет в качестве дополнительного наказания.

По словам Елены Коробковой, есть и осужденные к запрету заниматься финансово-хозяйственной или распорядительной деятельностью, занимать определенные должности, но их гораздо меньше. "В связи с ростом количества осужденных к лишению права заниматься определенной деятельностью мы готовим предложения о внесении изменений в законодательство", - сообщила представитель ФСИН.

Она пояснила, что к работодателю, который принял осужденного на работу, заведомо зная о запрете заниматься ею по приговору суда, может быть применена уголовная ответственность, например, по ст. 315 УК РФ ("Неисполнение приговора суда"), в то же время в отношении самого осужденного не предусмотрена возможность замены наказания в случае нарушения установленных приговором запретов.