Эксперты назвали причины высокой летальности при инфаркте

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Несвоевременное обращение к врачу и нетипичные симптомы заболевания являются причинами высокой летальности при инфаркте миокарда. Об этом рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. В.А. Алмазова, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава по Северо-Западному, Приволжскому, Северо-Кавказскому, Южному федеральным округам, академик РАН Евгений Шляхто в интервью общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Очень сильно исход зависит от сроков оказания медицинской помощи, и тут одна из проблем - своевременность поступления в стационар. Люди поздно обращаются за медицинской помощью <…> Я бы не говорил, что причина только в этом, но такое тоже часто встречается", - сказал он.

Кардиолог также отметил, что у многих людей наблюдаются особенности протекания инфаркта. "Есть еще один нюанс: у многих людей, особенно у женщин, течение инфаркта миокарда может иметь нетипичные формы, что тоже приводит к несвоевременному оказанию медицинской помощи. Поэтому вопрос образования и просвещения людей об их здоровье очень важен", - уточнил кардиолог.

По его словам, "в целом по стране нам надо снизить летальность при остром коронарном синдроме, сейчас она колеблется от 2,8% до 10%, смертность от инфарктов, соответственно, 4,5-20%". "Это, конечно, недопустимо", - добавил он.

Шляхто отметил, что принципиально важно, чтобы человека доставили в профильное учреждение. "Правильная маршрутизация пациентов с сосудистыми катастрофами у нас в стране сейчас приблизилась к 90%", уточнил кардиолог.

В ходе реализации национального проекта "Здравоохранение" смертность от болезней системы кровообращения в РФ должна снизиться с 587,6 случая на 100 тыс. человек до 450. В течение шести лет планируется также переоснащение, в том числе оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения, 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений.