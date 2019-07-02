Суды в России вынесли первые решения о принудительном лечении от педофилии

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российские суды впервые в своей практике вынесли решения о применении принудительных медицинских мер в отношении педофилов. Об этом в интервью ТАСС рассказала начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН Елена Коробкова.

"Уголовно-исполнительными инспекциями осуществляется контроль за применением принудительных мер медицинского характера, назначенных лицам, признанным страдающими расстройством сексуального предпочтения (педофилией), - сообщила она. - Принудительные меры медицинского характера в отношении таких лиц стали назначаться только с 2017 года. В 2017 году они применялись в отношении одного лица, в 2018-м - восьми лиц. Здесь практика только нарабатывается".

Впервые возможность назначения медицинских мер к страдающим расстройством сексуального предпочтения было внесено в уголовное законодательство в 2012 году.

Как ранее пояснили во ФСИН, законом устанавливается добровольный порядок применения комплекса мер медицинского характера в отношении лиц, совершивших преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности. Он может включать возможность применения профилактических медикаментозных средств, в том числе химической кастрации. В этом случае применение мер медицинского характера возможно при наличии ходатайства или согласия лица на проведение освидетельствования в целях диагностирования расстройства сексуального предпочтения, а также на применение комплекса мер медицинского характера, назначаемого комиссией врачей-психиатров. Основанием для прекращения таких мер является решение суда, принимаемое по факту излечения лица от педофилии, установленному по результатам освидетельствования его комиссией врачей-психиатров.

Елена Коробкова рассказала, что гораздо большее развитие получила практика вынесения судами обязанности пройти лечение от наркомании. "С 2012 года появилась возможность отсрочки отбывания наказания для лиц, признанных больными наркоманией, а с 2014 - право суда возлагать на осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы и признанных больными наркоманией, обязанность пройти лечение от наркомании и медико-социальную реабилитацию. Если число больных наркоманией, имеющих отсрочку, остается прежним (чуть более 200 в год), то число обязанных пройти лечение от наркомании растет - с 60 в 2014 году до 841 в 2018-м", - сообщила она.