Назвавший Магадан "городом отстоем" вандал извинился перед мэром

МАГАДАН, 2 июля. / ТАСС/. Свои извинения принес злоумышленник мэру Магадана за то, что испортил юбилейный баннер на въездной стеле, исправив надпись на "Город отстой". Об этом сообщил во вторник на брифинге журналистам мэр Магадана Юрий Гришан.

Ранее сообщалось, что в конце апреля мэрией города была установлена новая въездная стела. Многие годы на стеле значилось пожелание "Счастливого пути", но после обновления появилась новая надпись "Город Золотой". Спустя несколько дней местные жители ее испортили, закрасив буквы. В результате произошло искажение пожелания - "Город отстой".

"Был приятно удивлен, когда во время проведения праздничного мероприятия в сквере Морском ко мне подошел молодой человек с извинениями за то, что он испортил надпись "Магадан - город золотой". Хочу еще раз подчеркнуть, что в городе установлены камеры видеонаблюдения в разных точках города, на зданиях учреждений и организаций, и не только в рамках системы "Безопасный город". Поэтому хулиганам, портящим городское имущество, не уйти от ответственности", - рассказал мэр Магадана.

Злоумышленники были найдены и привлечены к уголовной ответственности. Прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела полицией Магадана о вандализме. Максимальный срок, который предусмотрен за это преступление - лишение свободы до трех лет.