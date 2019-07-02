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Паводок в Иркутской области

Президент Киргизии выразил соболезнования в связи с гибелью людей при паводке в Сибири

Сооронбай Жээнбеков также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим

БИШКЕК, 2 июля. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с выражением соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате паводка в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба президента Киргизии.

"С глубоким сопереживанием воспринял известие о жертвах и разрушениях в результате наводнения в Иркутской области. Прошу передать слова искреннего соболезнования и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме руководителя киргизского государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКиргизияРоссияЖээнбеков, Сооронбай ШариповичИркутская областьПаводок в Иркутской области
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