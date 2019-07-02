Президент Киргизии выразил соболезнования в связи с гибелью людей при паводке в Сибири

БИШКЕК, 2 июля. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с выражением соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате паводка в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба президента Киргизии.

"С глубоким сопереживанием воспринял известие о жертвах и разрушениях в результате наводнения в Иркутской области. Прошу передать слова искреннего соболезнования и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме руководителя киргизского государства.