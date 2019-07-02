Чайка считает недостаточным снижение аварийности на дорогах

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Генпрокурор Юрий Чайка считает недостаточным снижение уровня аварийности на российских дорогах. Об этом он заявил, открывая расширенную коллегию Генпрокуратуры по вопросам надзора в сфере безопасности дорожного движения.

"Принимаемые уполномоченными органами меры позволили несколько снизить основные показатели аварийности - на 1,3%. Вместе с тем их нельзя признать достаточными. Обстановка на дорогах страны требует повышенного внимания", - подчеркнул Чайка.

Он отметил, что за последние два года в ДТП погибли 37 тыс. человек, ранено полмиллиона. "Ежегодные экономические потери от дорожно-транспортных происшествий исчисляются миллиардами рублей", - заметил генпрокурор.

По его словам, в ходе проведенных за два года прокурорами проверок выявлено более 330 тыс. нарушений законов о безопасности пассажирских перевозок, дорожной деятельности, законодательства об административных правонарушениях. К различным видам ответственности привлечены 55 тыс. человек, в суды предъявлено 57 тыс. исков, возбуждено 639 уголовных дел.

Региональный уровень

Региональные и местные дороги в России почти повсюду не соответствуют госстандартам, также констатировал Чайка.

"Во многих субъектах нормативные акты, касающиеся сохранности дорог, определения аварийно-опасных участков не соответствовали федеральному законодательству (республики Адыгея, Алтай, Архангельская, Владимирская, Липецкая, Ростовская области и другие), - отметил генпрокурор. - По-прежнему одной из основных причин аварий остаются недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети. Повсеместно дороги регионального и местного значения не соответствуют требованиям государственных стандартов".

При этом, подчеркнул он, "широко распространены случаи неэффективного, нецелевого использования, а порой и хищения бюджетных средств, выделяемых на строительство, реконструкцию, ремонт дорог". Так, прокурорами Кировской, Магаданской, Оренбургской, Смоленской областей пресечены факты дробления контрактов, неправомерного завышения цен по ним, несоблюдения сроков их исполнения.

"Надзорная практика свидетельствует, что имеющиеся проблемы обусловлены, в том числе ненадлежащим нормативным регулированием. На сегодняшний день Минтрансом не принят административный регламент, позволяющий проверять региональные органы власти, муниципалитеты в части организации ими пассажирских перевозок и дорожной деятельности", - отметил Чайка.