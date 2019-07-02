Голикова: создание нового оборудования позволит России выйти в лидеры по ядерной медицине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Подготовка научных кадров и создание нового современного оборудования позволит России выйти на лидирующие позиции в области ядерной медицины, сейчас доля РФ в этой области на мировом рынке составляет 4,9%. Об этом во вторник сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на симпозиуме "Ядерная медицина" в Санкт-Петербурге.

Национальный проект "Здравоохранение". Как изменится российская медицина за шесть лет

"Рынок ядерной медицины в мире стремительно развивается. На сегодняшний день доля России в этом сегменте составляет 4,9%, и здесь нам предстоит предпринять определенные усилия", - сказала она. Вице-премьер добавила, что для выхода страны на лидирующие позиции в этой области России необходимо создавать прорывные научные исследования, вести подготовку научных кадров и создавать новое современное оборудование.

Голикова отметила, открытия в сфере ядерной медицины уже позволили внедрить в практику методы позитронно-эмиссионной томографии и протонной терапии. По ее словам, сейчас в стране действует 29 установок ПЭТ/КТ, на которых в 2018 году проведено 39,5 тыс. исследований.

Вице-премьер добавила, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение" до 2024 в России планируется снизить смертность от болезней системы кровообращения на 23%, а от новообразований на 8%. "Немаловажная роль в достижении этих результатов принадлежит методам ядерной медицины", - подчеркнула она.

Применение позитронно-эмиссионной томографии

Как добавила вице-премьер, правительство ожидает роста применения позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ/КТ) в РФ и увеличения числа таких установок, в том числе за счет привлечения механизма государственно-частного партнерства.

"Открытия в сфере ядерной медицины позволили внедрить в практику такие методы, как позитронно-эмиссионная томография и протонная терапия. На сегодняшний день в стране действует 29 установок ПЭТ/КТ, на которых в 2018 году проведено 39,5 тыс. исследований. Планируется и дальнейшее расширение такого рода оказания помощи и, естественно, увеличение числа таких установок, в том числе в рамках государственно-частного партнерства", - сказала Голикова.

Также Голикова отметила важность применения данных видов диагностики для пациентов с подозрением на нейродегенеративные заболевания.

"Данный метод диагностики нужно расширять для постановки диагноза таких страшных болезней сегодняшнего дня, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона", - добавила вице-премьер.

ПЭТ/КТ, в частности, применяется для постановки диагноза и определения стадии злокачественного заболевания с корректировкой стратегии исходного лечения.

Симпозиум "Ядерная медицина" проходит в Петербурге в рамках 7-й Европейской конференции по рассеянию нейтронов, председатель конференции - президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.