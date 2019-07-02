Чайка: людям с психическими отклонениями повсеместно выдают медсправки для вождения

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российские прокуроры повсеместно пресекают случаи выдачи медицинских справок для вождения людям с психическими отклонениями. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Чайка на заседании коллегии по вопросам безопасности дорожного движения.

"Повсеместно прокурорами пресекались случаи выдачи медицинскими организациями справок лицам, состоящим на учете с психическими отклонениями, алкогольной и наркотической зависимостью", - сказал Чайка.

В судебном порядке признавались запрещенными сайты, предлагающие продажу водительских прав без прохождения обучения, поддельные страховые полисы. Он отметил, что вопрос подготовки водителей в автошколах стоит также остро. "В ходе надзорных проверок нами вскрывались факты несоответствия программ обучения и материальной базы установленным требованиям", - отметил генпрокурор.