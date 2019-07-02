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Чайка: людям с психическими отклонениями повсеместно выдают медсправки для вождения

Генпрокурор также обратил внимание на проблемы в области подготовки водителей в автошколах
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Описание
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российские прокуроры повсеместно пресекают случаи выдачи медицинских справок для вождения людям с психическими отклонениями. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Чайка на заседании коллегии по вопросам безопасности дорожного движения.

"Повсеместно прокурорами пресекались случаи выдачи медицинскими организациями справок лицам, состоящим на учете с психическими отклонениями, алкогольной и наркотической зависимостью", - сказал Чайка.

В судебном порядке признавались запрещенными сайты, предлагающие продажу водительских прав без прохождения обучения, поддельные страховые полисы. Он отметил, что вопрос подготовки водителей в автошколах стоит также остро. "В ходе надзорных проверок нами вскрывались факты несоответствия программ обучения и материальной базы установленным требованиям", - отметил генпрокурор.

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Чайка, Юрий ЯковлевичРоссия
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