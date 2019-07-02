ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что россияне стали более скептически относиться к гороскопам и астрологическим прогнозам. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные во вторник на сайте центра.

Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.

Также менее доверительным стало отношение россиян к лечению гипнозом (22% в 2019 году против 41% в 2015 году и 63% в 1990 году) и спиритическим сеансам (13% в 2019 году против 16% в 2015 оду).

Помимо этого, снизилась доля тех, кто верит в существование у отдельных людей способностей к колдовству и наведению порчи (с 48% в 2015 году до 31% в 2019 году) и предсказыванию будущего и судьбы людей (с 55% в 2015 году до 31% в 2019 году). При этом примерно по трети опрошенных (31%) верит в существование людей с колдовскими способностями и даром предсказывания.

Отношение к приметам также стало более скептическим: в 2000 и в 2015 годах в них верили 57% и 55% соответственно, а в 2019 году - 33%. Вместе с тем увеличилось число людей, которые затрудняются охарактеризовать свое отношение к приметам (с 8% в 2015 году до 23% в 2019 году).

Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проведены 28 июня 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.