Турпоток в Крым в 2019 году вырос на 11%

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Республику Крым с начала года посетили свыше 2,2 млн человек - это на 11% больше по сравнению с уровнем прошлого года, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"По оперативным данным, Крым посетили уже более 2 млн 200 тыс. туристов. Это на 11% превышает уровень прошлого года, который, напомню, стал самым успешным за весь постсоветский период. Такие данные предоставило Министерство курортов и туризма Крыма", - написал Аксенов.

По его словам, 57% отдыхающих прибыли на полуостров по Крымскому мосту. С начала года по мосту в Крым приехало около 760 тыс. транспортных средств, в том числе около 12,6 тыс. автобусов. Средняя загрузка работающих средств размещения составила 70%. В пяти регионах она превышает средний уровень. Это Бахчисарайский район (90%), Евпатория (84%), Саки (83%), Алушта (82%), Ленинский район (75%). "И еще одна цифра: более 200 тыс. туристов прибыли с Украины", - отметил Аксенов.

Он отметил, что сейчас главной задачей крымской власти является координация работы всех ответственных ведомств и администраций курортных регионов, организация безопасного и комфортного отдыха гостей.

Республика Крым в 2018 году побила рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период, приняв 6,8 млн туристов, что на 28% больше, чем годом ранее. Регион привлек рекордное число гостей благодаря повышению транспортной доступности, привлекательным ценам на отдых и улучшению качества услуг в сфере гостеприимства.

Власти Крыма рассчитывают, что в 2019 году турпоток в республику превысит 7,5 млн человек.