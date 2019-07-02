Родители новорожденных в Подмосковье смогут получить деньги вместо подарочного набора

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 2 июля. /ТАСС/. Родителям новорожденных детей в Московской области планируют предоставить возможность получения при выписке денежной компенсации в размере 20 тыс. рублей вместо подарочного комплекта, соотвествующий законопроект планируют рассмотреть в Мособлдуме в четверг. Об этом в ходе заседания регионального правительства во вторник сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Отдельно я бы хотел остановиться на двух законопроектах, которые будут рассмотрены 4 июля. Первое - это поправки в закон Московской области, которые позволят с 1 сентября 2019 года семьям с новорожденным малышом выбирать, что они получат при выписке. Мы ввели альтернативу - не только подарок, который мы обещали, у нас готов, но и те, кто нуждается, могут выбрать денежные средства <...> Выплата составит 20 тыс. рублей", - сказал Воробьев.

Он отметил, что также на итоговом заседании Мособлдумы планируется рассмотреть законопроект предоставления подарочных наборов для школьников из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума.

Губернаторский подарок "Я родился в Подмосковье" будут вручать родителям всех новорожденных в областных медучреждениях с 1 сентября. В набор войдет более 50 предметов, среди них одежда на первый год жизни, предметы ухода для малыша и для мамы, подушка для кормления, подогреватель для детского питания, молокоотсос и аптечка для новорожденного.