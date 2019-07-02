Генпрокуратура обеспокоена плачевным состоянием российских дорог

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Автодороги в половине регионов России находятся в плачевном состоянии. Об этом сообщил первый замгенпрокурора Александр Буксман на расширенной коллегии надзорного ведомства по вопросам безопасности дорожного движения.

"Особую обеспокоенность вызывает состояние региональных и местных дорог. Подавляющее их большинство находится в плачевном состоянии, - сказал Буксман. - Повсеместно встречаются выбоины и ямы, отсутствует освещение, дорожные знаки, барьерные ограждения, не оборудованы пешеходные переходы".

Например, в Республике Калмыкия и Архангельской области порядка 90% региональных и местных дорог не отвечают нормативным требованиям. В других субъектах РФ более половины таких автодорог эксплуатируются с нарушением законодательства. Буксман отметил, что некачественные и небезопасные дороги остаются одной из основных причин аварий. "В прошедшем году недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети явились сопутствующими условиями 60 тыс. ДТП, в которых погибли 5,5 тыс. человек и еще 75 тыс. получили различные увечья", - сказал замгенпрокурора.

В большинстве субъектов РФ уполномоченные органы власти и местного самоуправления явно не справляются с функцией контроля за сохранностью дорог и их транспортно-эксплуатационным состоянием.

Согласно данным социологических исследований, почти половина жителей страны считают качество дорог "низким" или "очень низким".

Проблемы с альтернативными участками

Как отметил замгенпрокурора, альтернативные бесплатные участки дорог часто перегружены или не соответствуют нормативным требованиям.

По его словам, платные участки дорог подвергаются критике со стороны водителей. "Ввиду высоких тарифов проезд по ним многие люди воспринимают как роскошь. При этом альтернативные бесплатные участки, как правило, перегружены, намного протяженнее и не всегда соответствуют нормативным требованиям", - сказал Буксман.

При это он отметил, что платные дороги необходимы для успешного экономического и социального развития страны.