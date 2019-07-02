Суд признал законным отказ Жириновскому в иске к главе китайского бюро Financial Times

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным отказ лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому в иске на 1 млн рублей к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, заявленный из-за упоминания в его книге о связях политика с КГБ СССР. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Оставить судебное постановление без изменения, жалобу истца - без удовлетворения", - говорится в решении Мосгорсуда. Ранее в иске Жириновского к журналисту отказал Останкинский районный суд Москвы.

Изначально иск был заявлен к издательству ООО "Издательский дом "Фантом пресс", позднее в качестве третьего лица был привлечен и автор книги Чарльз Кловер. Позднее суд исключил издательский дом из исковых требований, оставив в иске главу китайского бюро Financial Times. Кловер был шеф-редактором Financial Times в Москве, в настоящее время он проживает в Китае, где является главой шеф-бюро международной деловой газеты.

В иске Жириновский просил признать порочащими честь, достоинство и деловую репутацию информацию в книге "Черный ветер, белый снег. Новый рассвет национальной идеи" Чарльза Кловера и взыскать с него 1 млн рублей компенсации морального вреда, в частности из-за фразы на 253-й странице, где говорится, что "ходили упорно слухи, будто бы Жириновский был агентом КГБ". Кроме того, политик просил опубликовать сообщение о решении суда под заголовком "опровержение" в любом из СМИ.

Книга вышла в российском издательстве "Фантом пресс" в прошлом году.