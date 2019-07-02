Красноярские власти: реплики главы края на жалобу жительницы Канска вырваны из контекста

КРАСНОЯРСК, 2 июля. /ТАСС/. Видео с эмоциональным ответом губернатора Красноярского края Александра Усса на жалобу жительницы Канска, где произошло подтопление территории города, вырвано из контекста. Об этом на своей странице в Facebook написала начальник управления пресс-службы губернатора и правительства региона Елена Уляшева.

В понедельник Усс посетил город Канск, где провел встречи с местными жителями. На одной из встреч местная жительница эмоционально спросила губернатора, видел ли он состояние дороги в микрорайон и что будет, если ее размоет. "Что вы хотите мне сейчас сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам могу качнуть. <...> Если ее размоет, ее восстановят", - ответил Усс. Видео появилось в социальных сетях и местных СМИ.

"Те, кто вчера присутствовал при этом общении, тот знает, что распространяемое видео не отражает реального разговора, оно вырвано из контекста. У губернатора вчера было несколько очень конкретных и содержательных разговоров с людьми, пострадавшими от наводнения", - написала Уляшева, добавив, что после встреч губернатор принял ряд решений, таких как, создание мобильных приемных для помощи пострадавшим при оформлении документов, ремонте дорог после того как вода спадет, материальной помощи.

По словам Уляшевой, "эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором" и что "сегодня совершенно не важно, кто кому как ответил", важно то, что глава региона оперативно приехал к жителям Канска, пострадавшим от паводка.

"Некоторые удивились, что он, дескать, в белой рубашке, в туфлях отправился в зону подтопления. Да, он действительно даже не стал переодеваться, просто снял галстук и оперативно вылетел в район сразу после проведения совещания, где ему доложили о последствиях наводнения. Его цель была - лично оценить ситуацию, независимо от того, что докладывают подчиненные", - подчеркнула Уляшева.

В результате ливневых дождей на востоке Красноярского края и в западной части Иркутской области произошел подъем воды в реке Кан и ее притоках. В Канске оказались подтоплены 79 придомовых территорий и 140 дачных участков. Из подтопленной зоны были эвакуированы 79 человек, в том числе 24 ребенка. В городе введен режим ЧС. Ранее губернатор края Александр Усс сообщил, что пострадало имущество около 300 человек.