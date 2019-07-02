В "Единой России" призвали чиновников сдерживать эмоции при общении с гражданами в ЧС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Представители власти должны сдерживать свои эмоции во время общения с гражданами, особенно в чрезвычайных ситуациях. Так замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко прокомментировал сообщения о резкой реакции губернатора Красноярского края Александра Усса на вопрос жительницы подтопленного Канска.

"Понятны эмоции, понятны напряжение и та сложная обстановка, в которой оказались сейчас люди, да и власти тоже. Люди вправе ждать от представителей власти помощи, надеяться им больше не на кого. Конечно, эмоции могут зашкаливать, и порой в этой ситуации люди задают резкие вопросы власти. Но власть в этой ситуации не имеет права реагировать эмоционально", - сказал Ревенко во вторник ТАСС.

"На мой взгляд, губернатору стоило бы извиниться. Просто по-человечески, потому что люди ждут помощи, от кого им еще ждать помощи, у кого им ее просить?" - добавил Ревенко.

В результате ливней на востоке Красноярского края и в западной части Иркутской области произошел подъем воды в реке Кан и ее притоках. В городе Канск оказались подтоплены 79 придомовых территорий и 140 дачных участков. Из подтопленной зоны эвакуированы 79 человек, в том числе 24 ребенка. В городе введен режим ЧС.

В понедельник Усс посетил Канск, где провел встречи с местными жителями. На одной из встреч местная жительница эмоционально спросила губернатора, видел ли он состояние дороги в микрорайон и что будет, если ее размоет. "Что вы хотите мне сейчас сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам могу качнуть <...> Если ее размоет, ее восстановят", - ответил Усс. Видео появилось в социальных сетях и местных СМИ.

Как написала на своей странице в Facebook начальник управления пресс-службы губернатора и правительства региона Елена Уляшева, видео с эмоциональным ответом губернатора на жалобу было вырвано из контекста.