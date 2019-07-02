МВД будет жестко проверять уровень знаний иностранных водителей автобусов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. МВД усилило контроль за иностранными водителями пассажирских автобусов. Об этом сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой на заседании коллегии в Генпрокуратуре РФ по вопросам надзора за безопасностью дорожного движения.

"Мы достаточно серьезно усилили контроль за пассажирскими перевозками в плане водителей. У нас есть центры административных округов в РФ, где иностранные водители занимают 70%. И, безусловно, их уровень знаний надо очень жестко проверять", - сказал Горовой.

По его словам, ведомство продолжит контролировать сферу пассажирских перевозок и техническое состояние автобусов.