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Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине

Филарет обвинил Порошенко в тайных соглашениях с Константинополем о передаче монастырей

По словам Филарета, пока Вселенскому патриархату передали только Андреевскую церковь

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Почетный патриарх новой церковной структуры - Православной церкви Украины - Филарет заявил, что экс-президент Петр Порошенко подписал тайные соглашения с Константинопольским патриархатом, в результате которых Киев обязался передать ему множество монастырей.

"Он [Порошенко] подписывал тайные соглашения, про которые я, как патриарх, не знал. В этих тайных соглашениях, которые стали теперь известны, записано, что Вселенский патриарх имеет на территории Украины ставропигийные объекты, то есть церковные монастыри, храмы, которые непосредственно подчиняются не предстоятелю украинской церкви, а Вселенскому патриарху. Я об этом не знал", - заявил он в интервью, опубликованном на странице телеканала ZIK в Facebook.

По словам Филарета, пока Вселенскому патриархату передали только Андреевскую церковь, но, по данным СМИ, ей должны передать "еще много монастырей", в том числе Успенскую церковь во Львове.

"Я выступаю против того, чтобы Украинская православная церковь попала в зависимость от Константинопольского патриарха. И мы имеем одну церковь, зависимую от Москвы, а другую церковь, зависимую от Константинополя", - сказал он.

В ноябре 2018 года имущество Андреевской церкви в Киеве передано представительству Вселенского патриархата в постоянное безвозмездное пользование.

Филарет и новая церковь

Руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании Православной церкви Украины (ПЦУ). 6 января Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

Филарет, возглавлявший раскольнический Киевский патриархат, принимал самое активное участие в создании новой церковной структуры и даже претендовал на то, чтобы возглавить ее. Но затем стал высказывать недовольство положением новой организации и работой ее главы Епифания (Думенко). Он также заявил о восстановлении деятельности Киевского патриархата, хотя после создания ПЦУ он должен был быть распущен. ПЦУ 24 июня провела Синод, на котором приняла решение о потере Филаретом "канонических прав и обязанностей, связанных с управлением Киевской епархией".

ПЦУ не признала ни одна поместная православная церковь. Русская православная церковь считает и томос об автокефалии, и "объединительный собор" в Киеве канонически ничтожными.

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УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичСоздание Автокефальной поместной православной церкви на Украине
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