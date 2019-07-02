Главный онколог РФ предложил расширить программу по раннему выявлению рака груди

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн предложил расширить государственную программу бесплатного широкомасштабного маммоскрининга для выявления рака молочной железы на ранних стадиях. Об этом он сообщил во вторник, выступая на совещании "Опыт реализации программы маммоскрининга в Калужской области".

В 2018 году Минздрав РФ запустил в Калужской области программу онкоскрининга, основной задачей которой является добиться снижения смертности от рака молочной железы за счет увеличения выявления его на ранних, доклинических стадиях. Как сообщила на совещании научный руководитель проекта, профессор кафедры радиологии и рентгенологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Галина Корженкова, по итогам восьми месяцев существования программы выявление новобразований менее 10 мм составило 35%. По ее словам, этот показатель намного выше рекомендуемого стандарта, который используется в Европе.

"Что мы хотим предложить от нас, во-впервых, мы можем предложить два-три региона, в которых мы можем продолжить с вами наш пилотный проект, [реализуемый в Калужской области]. Поговорить с руководителями регионов <...> почему, например, Московскую область не сделать. Второй регион - может быть, Воронежская область, один из регионов - Нижний Новгород, Ярославль, Башкортостан, Татарстан", - сказал Каприн.

По его словам, для начала следует определиться с регионами и получить одобрение на реализацию проекта у руководства выбранных регионов. Параллельно предлагаемые программы надо согласосать с Минздравом РФ и разработать финансовую модель. "Я бы начал с Московской области, есть над чем потрудиться. Московская область близко, [есть] контроль и понимание [того, как там ведется работа]", - добавил онколог.

Как пояснила Корженкова, технология маммоскрининга, в частности, применяемая в Калужской области, включает в себя принцип "второго чтения" - маммографические изображения одновременно просматривают два независимых врача. Процедура проводится на современном низкодозовом маммографе отечественного производства, что позволяет выявлять новообразования менее 2-3 мм. Весь проект полностью построен на цифровых технологиях, от записи пациента, до заключения врача, вся информация хранится в облачных хранилищах.

"Наш проект показал свою эффективность в выявлении ранних стадий, снижены доли дальнейших затрат за счет того, что мы уменьшили среднестатистические ложноположительные результаты. Возможность исключения ложноотрицательных результатов за счет использования методики "двойного просмотра". И, конечно, оптимизация работы диагностическо-онкологической службы. В нашем проекте работает всего четыре ставки врачей, которые обеспечивают работу всего проекта", - заключила она.

Ситуация с выявлением заболевания

По данным Минздрава, почти у 71 тыс. женщин в РФ был впервые обнаружен рак молочной железы в 2017 году, что на 2 тыс. больше, чем за 2016 год. Согласно докладу "Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году" Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена - филиал Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ, в 2018 году выявлено 18,4% онкобольных со злокачественными новообразованиями молочной железы.