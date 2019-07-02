Медведев предложил ввести уголовное наказание за умышленный срыв торгов по нацпроектам

ГОРКИ, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ввести уголовную ответственность для тех, кто умышленно демпингует и срывает торги, проводимые при реализации нацпроектов.

"По поводу манипулирования торгами, эта проблема сохраняется, надо подумать, каким образом преодолеть ее, надо посмотреть, что можно сделать, чтобы умышленные срывы торгов или демпингование с целью срыва не мешали нормальной организации всего процесса по заключению договоров, не приводили к нарушению сроков, неисполнению обязательств и не парализовали работу", - сказал премьер на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он предложил "ввести какую-то дополнительную ответственность" за такие действия, "и административную, и, может быть, уголовную тоже, потому что от таких действий - миллионные, если не миллиардные убытки".

"Мне кажется, важно здесь ввести какую-то дополнительную ответственность. Я понимаю, что не очень просто будет доказать - но это уже вопрос правоохранительных органов и суда, - что некто, участвующий в торгах, изначально не преследовал цели заключить договор, однако обратился с соответствующей заявкой и провалил конкурс, тем самым заставив проводить его повторно, от чего полетели все сроки", - добавил Медведев.

По его словам, "надо подумать, какие составы правонарушений здесь можно использовать или сформулировать новые".