В Воронеже в 2020 году разработают проект школы после жалобы местных жителей Путину

ВОРОНЕЖ, 2 июля. /ТАСС/. Власти Воронежа планируют в 2020 году разработать проект для строительства школы в микрорайоне "Процессор" в Железнодорожном районе города, на отсутствие которой жители пожаловались на "Прямую линию с Владимиром Путиным". Об этом сообщила ТАСС представитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Людмила Сиволдаева.

Накануне "прямой линии", прошедшей 20 июня, жители микрорайона "Процессор" в Воронеже записали видеообращение к главе государства и попросили построить школу. Они сказали, что ближайшая школа находится на расстоянии почти 5 км.

"Проектно-изыскательские работы планируется провести в 2020 году, начало строительства - в 2021 году. Для обеспечения доступности общего образования для учащихся, проживающих в микрорайоне "Процессор", организован подвоз в школу №54", - сообщила Сиволдаева.

Она уточнила, что новая общеобразовательная школа будет рассчитана на 1224 места, рядом построят детский сад на 220 мест.

По данным представителя департамента образования, науки и молодежной политики региона, в микрорайоне "Процессор" проживает почти 7 тыс. человек, и в начале его застройки школу там не планировали. Сейчас областные и городские строительные ведомства разрабатывают проект застройки соседнего с "Процессором" участка между улицами Остужева и Минской, где и построят новую школу с детским садом.