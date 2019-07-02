Музей истории карачаевского народа им. С. Ю. Джанибекова открыли в КЧР после реконструкции

ЧЕРКЕССК, 2 июля. /ТАСС/. Народный музей им. С. Ю. Джанибекова, где расположены около тысячи экспонатов культуры и быта карачаевского народа открылся после капитального ремонта в ауле Учкулан Карачаево-Черкесской Республики, сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства региона.

"Сегодня в ауле Учкулан Карачаевского района после капитального ремонта открылся Народный музей истории и культуры карачаевского народа, названный в честь его основателя Сосланбека Юнусовича Джанибекова", - говорится в сообщении.

Первый заместитель председателя правительства КЧР Эльдар Байчоров в ходе церемонии открытия музея отметил, что реконструкция музея позволит увеличить поток посетителей. "Благодаря Сосланбеку Джанибекову был открыт народный музей в первой светской школе XlX века, в которую он вдохнул новую жизнь для последующих поколений. За время существования музея его посетило немало экскурсантов со всех концов России, ближнего и дальнего зарубежья, благодаря руководителю музея Сосланбеку Джанибекову и древний аул Учкулан стал ближе многим экскурсантам. И я уверен, что после реконструкции и увековечения памяти Сосланбека Юнусовича число посетителей заметно прибавится" - сказал он.

Народный музей истории и культуры Карачаевского народа создан в 1973 году карачаевским просветителем Сосланбеком Джанибековым. В здании музея сконцентрированы экспонаты развития народного образования с 70-х годов XIX века, представлено около тысячи предметов культуры народа, среди которых предметы быта, орудия труда и национальные костюмы, отдельное помещение выделено для экспонатов военной тематики. Также в музее появился стенд с историей основателя музея и его бюст, выполненный из мрамора и бронзы.

Сосланбек Джанибеков (1930-2018 гг.) в 1957 году занялся восстановлением средней школы аула Учкулан, где открыл интернат для детей, которые из-за отдаленного проживания не могли ходить в школу. Около 70 лет своей жизни Джанибеков посвятил педагогической работе, имеет звания "Отличник просвещения РСФСР", "Почетный работник общего образования", "Народный учитель КЧР", "Почетный доктор Карачаевского научно-исследовательского института".