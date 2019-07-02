"Ростелеком" отразил ряд мощных хакерских атак на систему видеонаблюдения за ЕГЭ-2019

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Компания "Ростелеком", осуществляющая видеонаблюдение за ходом Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который проходил в России с 27 мая по 1 июля, отразила несколько мощных DDoS-атак на портал видеотрансляций. Эти кибератаки не повлияли на работоспособность ресурса, говорится в сообщении "Ростелекома" во вторник.

"Специалисты "Ростелекома" осуществляли мониторинг функционирования программного обеспечения, техническую поддержку портала и его защиту от DDoS-атак. Во время проведения экзаменов было зафиксировано несколько DDoS-атак мощностью до 10 Гбит/с, которые не повлияли на работоспособность портала видеонаблюдения", - заявили в компании.

Кроме того, "Ростелеком" в целом отчитался о работе системы видеонаблюдения за ЕГЭ-2019. В компании сообщили, что примерно в 51 тыс. аудиторий в более чем 5,5 тыс. пунктах проведения экзамена работало свыше 100 тыс. камер, охват видеотрансляциями составил 96% аудиторий. В оставшихся пунктах проведения экзамена, находившихся в труднодоступных местностях, велась видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передавалась на портал видеонаблюдения с помощью специального программного обеспечения. Всего система видеонаблюдения осуществила около 4,7 млн часов трансляций с видеокамер.

"Государственные экзамены в основной период сдали около 750 тыс. человек. Система видеонаблюдения "Ростелекома" продолжит свою работу до окончания дополнительного периода - 20 сентября 2019 года", - отмечается в сообщении.