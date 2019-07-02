В Красную книгу Москвы дополнительно внесли 117 видов животных и растений

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Около 600 видов животных, растений и грибов занесены в новую редакцию Красной книги города Москвы, которая выйдет в следующем году. Соответствующее решение принял президиум правительства столицы во вторник.

"Действующая редакция Красной книги города Москвы (от 2010 года) включает 479 видов животных, растений и грибов, в том числе 122 вида сосудистых растений, 26 - моховидных, 10 - водорослей, 21 - лишайников, 17 - грибов, 16 - млекопитающих, 65 - птиц, 4 - пресмыкающихся, 8 - земноводных, 13 - рыб, 177 - беспозвоночных. Согласно постановлению - по результатам инвентаризации и мониторинга природных территорий - в Красную книгу города Москвы дополнительно внесены 117 видов животных и растений", - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в числе дополнительно занесенных в книгу видов 86 впервые зарегистрированы на территории столицы, пять видов - вновь выявленные, считавшиеся давно исчезнувшими, еще 26 видов обитали и ранее в черте города, но включены в Красную книгу в связи с уменьшением численности и мест обитания. При этом из новой редакции исключено 27 видов животных, растений и грибов. Восемь из них восстановились, два исчезли.

Уточняется, что третье издание Красной книги города Москвы в новой редакции выйдет в 2020 году. Отмечается, что обновленный перечень видов животных, растений и грибов, не занесенных в Красную книгу города Москвы, но нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении, включает 355 групп животных, растений и грибов.

В пресс-службе добавили, что также согласно принятому постановлению инвентаризация и мониторинг животного и растительного мира будут проходить ежегодно на каждой особо охраняемой территории, природной и озелененной территории столицы. Каждые 8-10 лет списки объектов растительного и животного мира должны быть актуализированы с изданием печатной версии Красной книги Москвы.