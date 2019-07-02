На изготовление купола самой большой мечети в Крыму пойдет 20 тонн свинца

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Строители уложат 20 тонн свинца на куполе самой большой в Крыму Соборной мечети, которая строится в Симферополе, сообщил ТАСС зампредседателя комитета по делам национальностей Госдумы Руслан Бальбек.

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Ранее в ходе встречи с общественниками в Симферополе 18 марта Путин сообщил, что пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на открытие Соборной мечети в Крыму, и тот, по мнению президента РФ, очень положительно отнесся к этому предложению.

"К укладке покрытия на куполе приступили. Это самый большой купол среди мечетей в Крыму по величине. Его диаметр составляет 18 метров. На покрытие пойдет 20 тонн свинца, который является традиционным материалом для покрытия мечетей. К примеру, в Ханском дворце в Бахчисарае свинцом покрыты дюрбе (мавзолеи)", - сообщил Бальбек. Он добавил, что работы по укладке планируется завершить в течение месяца.

В помещениях мечети продолжается внутренняя отделка, в административном корпусе на 80% завершены фасадные работы. Строители также приступили к благоустройству территории, проводится разбивка клумб, готовится к пуску фонтан во внутреннем дворике, выполненный в восточном стиле с бассейном 10 на 10 метров.

Согласно проекту, общая площадь Соборной мечети в Симферополе составит 5,7 тыс. кв. м, вместимость - 2,6 тыс. человек. Сооружение состоит из двух частей - основного здания с куполом и внутренним двором с колоннадами и шадырваном (местом для омовения перед совершением намаза). Строительство мечети началось в октябре 2016 года. Открыть мечеть планируют в апреле 2020 года.

В республике проживают порядка 300 тыс. человек, исповедующих ислам, в основном это крымские татары. Всего на полуострове около 2 млн жителей. По данным Духовного управления мусульман Крыма, за последние пять лет в республике было построено, восстановлено и реставрировано около 20 мечетей, в том числе и те, которым более 300 лет. В целом на территории региона 350 мечетей.