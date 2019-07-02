Правительство РФ выделило почти 115 млн рублей на развитие паллиативной помощи в 2019 году

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Правительство Российской Федерации выделило почти 115 млн рублей Минздраву РФ на развитие паллиативной помощи в 2019 году. Соответствующее распоряжение размещено во вторник на сайте правительства.

"В целях развития паллиативной медицинской помощи выделить Минздраву России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 114617,6 тыс. рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, включая обезболивающее, организацию мониторинга оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям, обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, в соответствии с порядками оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям", - говорится в распоряжении правительства.

В документе говорится, что эта мера направлена на обеспечение до 100% потребности в наркотических лекарственных препаратах, инвазивных и неинвазивных, предоставление лицам, нуждающимся в паллиативной помощи на дому, медицинских изделий для искусственной вентиляции легких, а также обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную помощь, медицинскими изделиями в соответствии с порядками оказания паллиативной медицинской помощи.

В распоряжении правительства указано, что Минздрав должен осуществить контроль за эффективным использованием выделенных средств и предоставить соответствующий доклад до 1 февраля 2020 года.