Ватикан разрешил вскрыть две могилы на своей территории в поисках тела пропавшей девушки

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Ватиканский трибунал дал разрешение вскрыть две могилы на историческом Тевтонском кладбище в рамках расследования исчезновения Эмануэлы Орланди - дочери ватиканского подданного, пропавшей без вести более 30 лет назад. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении временного главы службы печати Святого престола Алессандро Джизотти.

"Решение принято в рамках одного из дел, открытых в связи с заявлением семьи Эмануэлы Орланди... тело которой может находиться на небольшом кладбище на территории Ватикана", - отмечается в сообщении. Согласно документу, могилы вскроют 11 июля в присутствии членов семьи и юристов.

В марте этого года газета Corriere della Sera со ссылкой на адвоката семьи сообщала, что летом 2018 года родственники Орланди получили анонимную записку со словами: "Ищите там, куда указывает ангел". К посланию была приложена фотография статуи ангела на ватиканском кладбище, при этом он указывает на погребальную плиту, датируемую концом XIX века. В результате выяснилось, что захоронение открывалось по меньшей мере один раз, а дата установки статуи не соответствует той, что указана на плите.

История о бесследном исчезновении 22 июня 1983 года 15-летней Орланди, до сих пор не раскрытом, всплыла осенью прошлого года, когда на территории апостольской нунциатуры (посольства Святого престола при Итальянской республике) в Риме были обнаружены человеческие кости. Несмотря на то, что в историческом особняке, в котором диппредставительство находится с 1949 года, уже ранее делались подобные находки, СМИ немедленно предположили, что останки могут принадлежать девушке. Впоследствии эта гипотеза не подтвердилась, потому что анализ ДНК указал, что кости принадлежат мужчине, скончавшемуся с большой вероятностью до 1980 года.