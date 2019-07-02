ФСИН считает, что условное наказание нельзя приравнивать к прощению

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Условное наказание висит над осужденным как дамоклов меч, его нельзя считать прощением. Такое мнение выразила в беседе с корреспондентом ТАСС начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН Елена Коробкова.

"Условное осуждение, на мой взгляд, как дамоклов меч, ведь во время всего испытательного срока при наличии нарушений оно может быть отменено, и человек начнет отбывать назначенное наказание полностью с самого начала. Поэтому не могу сказать, что это прощение", - сказала Коробкова.

Она отметила, что суд назначает условное наказание только, если считает возможным исправление осужденного без реального срока. Такое наказание применяется к лишению свободы на срок до восьми лет, к исправительным работам. Кроме того, суд устанавливает испытательный срок от шести месяцев до пяти лет.

Коробкова подчеркнула, что условное наказание существенно отличается от того, что было раньше. "Если в советские времена это были две обязанности - являться на регистрацию и не покидать места жительства, то теперь обязанности, которые могут возложить на условно осужденного, практически не ограничены. Суд может возложить любую обязанность на осужденного, способствующую его исправлению, - возместить ущерб, не покидать место работы или учебы, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, трудоустроиться, не посещать определенные места и т.д.", - пояснила начальник управления.

Также при наличии оснований инспекция может ходатайствовать о продлении испытательного срока или замене условного осуждения реальным наказанием. Например, если условно осужденный уклоняется от возмещения ущерба от преступления, дважды в течение года нарушал общественный порядок, длительно не исполнял обязанности, возложенные судом.

По словам Коробковой, среди полумиллиона таких осужденных наказание изменяется на реальное не более чем в 4% случаев. Так, в 2017 году был отменен испытательный срок и назначено реальное наказание для 16,7 тыс. осужденных, или 3,6%, в 2018 году - для 15,7 тыс., или 3,1%. Порядка 90% снимаются с учета по положительным мотивам, при этом по истечении испытательного срока в отношении них погашается судимость. "А если человек положительно характеризовался, то возможно досрочное прекращение испытательного срока. В 2018 году таких было 18,5 тыс., или 4%", - сказала она.