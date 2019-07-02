Центр детской хирургии за 6,5 млрд рублей планируют построить в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Новый детский хирургический центр планируется построить в Санкт-Петербурге при Детской городской больнице №1 за 6,5 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который совместно с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой посетил Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова.

"С Татьяной Алексеевной мы еще говорили о строительстве в нашей городской детской больнице хирургического центра для детишек, это очень важно. Проект большой - 6,5 млрд рублей", - сказал Беглов, не уточнив сроков реализации проекта.

По данным пресс-службы городской администрации, центр будет рассчитан на 250 коек, общая площадь комплекса составит около 40,5 тыс. кв. м. Центр будет включать в себя приемные отделения для детей, а также для женщин, скорую помощь мощностью 3-4 выездных бригады, отделение патологий беременных, родовое отделение, оперблоки для женщин и для детей, отделение реабилитации детей раннего возраста, отделение патологий новорожденных, учебный блоки и другие подразделения. Отмечается, что реализация проекта позволит обеспечить необходимой медицинской помощью не менее 15 тыс. человек в год.

Центр высоких технологий в медицине

Беглов отметил, что одной из основных задач с точки зрения развития здравоохранения в Санкт-Петербурге в настоящее время является гармонизация взаимоотношений между федеральными и региональными медицинскими учреждениями, а также работа по налаживанию эффективной маршрутизации пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи. "У нас иногда скорая помощь привезет в какую-то клинику городскую, а там очередь, а федеральные структуры простаивают - там и оборудование есть, и все остальное. Этот порядок с помощью Татьяны Алексеевны [Голиковой] мы сегодня наводим, у нас уже нет такой конкуренции, у нас есть другое - соревнование по улучшению качества и по экономии как городских бюджетных средств, так и федеральных средств", - сказал глава города.

"Я считаю, что Санкт-Петербург обязательно станет площадкой именно инновационных высоких технологий для развития не только медицины, но это касается и социальной сферы, и здравоохранения в целом. Для этого у нас все есть, и мы подтягиваем свою существующую научную инфраструктуру", - отметил Беглов.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также отметила большой образовательный и научный потенциал Санкт-Петербурга в этой сфере. "Я знаю, что администрация сотрудничает с Курчатовским институтом, который является у нас головной организацией не только по новой федеральной научно-технической программе по генетике, он будет являться головной организацией по другой программе, которая связана с созданием в России установок мегасайенс, которые включены в национальный проект "Наука". И потенциал, который сегодня имеет Санкт-Петербург, еще раз подчеркну - образовательный, научный - он чрезвычайно важен для развития всех этих направлений", - отметила она.

Внедрение передовых технологий в сфере здравоохранения выбрано правительством Санкт-Петербурга в качестве одного из приоритетов. На Петербургском международном экономическом форуме власти города подписали несколько соглашений о создании новых центров высокотехнологичной медицины.