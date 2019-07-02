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В Барселоне активисты повесили на здании Гауди плакат против наплыва туристов

Таким образом члены молодежной организации выступили против нынешней "туристической модели"

МАДРИД, 2 июля. /ТАСС/. Члены левой молодежной организации Arran повесили на здании архитектора Антонио Гауди в Барселоне большой транспарант против массового наплыва туристов в город. Об этом говорится в сообщении активистов, опубликованном во вторник в Twitter.

На доме Каса-Мила, построенном в начале XX века в каталонской столице, появился плакат, на котором написано на английском языке: "Туризм убивает город". Своей акцией Arran стремится призвать ограничить массовый туризм в Барселоне и выступить против нынешней "туристической модели".

Молодежная организация раньше неоднократно устраивала акции в Каталонии и Валенсии. В частности, в ходе одной из них члены Arran напали на автобус с туристами в Барселоне. Неизвестные с закрытыми лицами остановили транспортное средство и прокололи его шины.

В 2018 году Испания установила новый рекорд по числу гостей из-за рубежа. За 12 месяцев в королевстве побывало около 82,7 млн иностранных путешественников. Каталония традиционно является одним из самых популярных направлений среди туристов.

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