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Власти Удмуртии вернут материальное поощрение для победителей школьных олимпиад

Премии планируется выплачивать уже с 2020 года

ИЖЕВСК, 2 июля. /ТАСС/. Власти Удмуртии в 2020 году начнут материально поощрять победителей школьных олимпиад и учеников, которые достигли высоких результатов в обучении, говорится во вторник в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

"До 15 июля нам необходимо просчитать и заложить в бюджете 2020 года средства для дополнительного поощрения одаренных детей. Те результаты, которые мы имеем, они позитивные - по нарастающей идет количество учащихся, получивших 100 баллов. Конкуренция, в хорошем смысле этого слова, становится более агрессивной. Нам очень важно, какие ребята останутся в республике и в дальнейшем будут работать на ведущих предприятиях республики, разрабатывать новую продукцию. В 2020 году у нас должна быть действующая система мотивации, чтобы поддержать талантливых ребят", - приводит слова главы региона Александра Бречалова пресс-служба.

Глава региона также уточнил, что эта мера поддержки талантливых школьников существовала до 2016 года, но затем, когда деньги перестали поступать из федерального бюджета, ее отменили.

В 2019 году 51 выпускник из Удмуртии получил 100 баллов за ЕГЭ по различным предметам, при этом "стобалльники" имеются не только среди учащихся городских школ, но и в сельских районах. Кроме того, по информации пресс-службы, на летней конференции по оценке качества образования, которая состоялась 26-27 июня в Москве, были озвучены предварительные средние тестовые баллы по Российской Федерации - практически по всем учебным предметам средний тестовый балл по Удмуртии был выше среднероссийского значения.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртия
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