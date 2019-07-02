В Эстонии хозяев кошек попросили не отпускать их гулять, чтобы они не охотились на птиц

ТАЛЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Хозяева домашних кошек в Эстонии не должны отпускать своих питомцев на самостоятельные прогулки, чтобы те не создавали угрозу жизни для других животных и птиц, с которыми они могут встретиться на улице. С таким предостережением выступил Союз защиты животных.

Ранее эстонские СМИ со ссылкой на специалистов по охране животных сообщили, что, по некоторым оценкам, в год в Эстонии кошки убивают до 11 млн птиц.

"Убийство птиц домашними кошками нельзя назвать естественным отбором. Как правило, кошки делают это не для того, чтобы удовлетворить голод, а ради забавы. Домашних кошек должен кормить владелец. Если кошка начинает искать пропитание еще где-нибудь, это означает, что владелец не выполняет свои обязанности", - пояснила представитель Союза защиты животных Маргит Мидро.

Как напоминают зоозащитники, закон о защите животных обязывает держать домашнего питомца в квартире или на территории своего дома. Если кошка покидает территорию и оказывается на улице, ее считают бродячей и могут забрать в приют.

"Проблемы создают те владельцы, которые не следуют закону, - отмечают специалисты. - В качестве обоснования они приводят устаревшие представления о том, что кошка должна гулять, и с ней ничего не случится. На самом деле все зависит от воспитания и привычек животного".

Прогулки вне дома могут оказаться опасными и для самого питомца. "Не стоит забывать, что за пределами дома питомца может поджидать опасность, - указал Союз защиты животных. - Отпуская кота погулять, хозяин всегда рискует тем, что питомец не вернется домой здоровым, если вообще придет: он может попасть под машину, в недобрые руки, заразиться от других животных, стать жертвой нападения других котов, собак или диких животных".