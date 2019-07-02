{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Эстонии хозяев кошек попросили не отпускать их гулять, чтобы они не охотились на птиц

Прогулки вне дома могут оказаться опасными и для самого питомца, напомнили зоозащитники
Описание
© AP Photo/Muhammed Muheisen

ТАЛЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Хозяева домашних кошек в Эстонии не должны отпускать своих питомцев на самостоятельные прогулки, чтобы те не создавали угрозу жизни для других животных и птиц, с которыми они могут встретиться на улице. С таким предостережением выступил Союз защиты животных.

Ранее эстонские СМИ со ссылкой на специалистов по охране животных сообщили, что, по некоторым оценкам, в год в Эстонии кошки убивают до 11 млн птиц.

"Убийство птиц домашними кошками нельзя назвать естественным отбором. Как правило, кошки делают это не для того, чтобы удовлетворить голод, а ради забавы. Домашних кошек должен кормить владелец. Если кошка начинает искать пропитание еще где-нибудь, это означает, что владелец не выполняет свои обязанности", - пояснила представитель Союза защиты животных Маргит Мидро.

Как напоминают зоозащитники, закон о защите животных обязывает держать домашнего питомца в квартире или на территории своего дома. Если кошка покидает территорию и оказывается на улице, ее считают бродячей и могут забрать в приют.

"Проблемы создают те владельцы, которые не следуют закону, - отмечают специалисты. - В качестве обоснования они приводят устаревшие представления о том, что кошка должна гулять, и с ней ничего не случится. На самом деле все зависит от воспитания и привычек животного".

Прогулки вне дома могут оказаться опасными и для самого питомца. "Не стоит забывать, что за пределами дома питомца может поджидать опасность, - указал Союз защиты животных. - Отпуская кота погулять, хозяин всегда рискует тем, что питомец не вернется домой здоровым, если вообще придет: он может попасть под машину, в недобрые руки, заразиться от других животных, стать жертвой нападения других котов, собак или диких животных".

Теги
Эстония
Литовский премьер за деньги ЕС оборудует свой дом солнечными батареями
На время ремонта Саулюс Сквернялис переехал в государственную резиденцию
Читать полностью