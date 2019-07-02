Россияне перевели 3 млн рублей для помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области

ТАСС, 2 июля. Россияне перевели на счет для помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области свыше 3 млн рублей, сообщается во вторник на официальном портале правительства Иркутской области.

"Более 3 млн рублей перевели граждане для помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области. Расчетный счёт Министерства социального развития, опеки и попечительства был открыт 28 июня. Средства, которые туда поступили, будут направлены на оказание первоочередной помощи: приобретение постельного белья, матрасов, подушек, одеял", - говорится в сообщении.

Поясняется, что объем гуманитарной помощи, который поступает в зону паводка, покрывает запросы. При этом, как отмечают власти региона, пострадавшие проживают в пунктах временного размещения или у знакомых и родственников, поэтому им негде хранить выдаваемые вещи.

"Вещи, которые выдают пострадавшим, конечно, нужны, но немного позже. Из-за утраты домовладений людям негде размещать это имущество. Поэтому мы предлагаем проработать вопрос создания централизованных пунктов накопления помощи в каждом пострадавшем районном центре и на территории района, чтобы люди смогли туда обратиться позже, когда их дома будут восстановлены", - цитируют в сообщении председателя правительства области Руслана Болотова.