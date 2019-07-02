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Литовский премьер за деньги ЕС оборудует свой дом солнечными батареями

На время ремонта Саулюс Сквернялис переехал в государственную резиденцию

ВИЛЬНЮС, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис затеял ремонт в собственном доме под Вильнюсом. Кроме прочего, на крыше особняка семьи главы правительства появятся солнечные батареи.

Сквернялис воспользовался возможностями программы Евросоюза, направленной на поощрение использования обновляющихся источников энергии. "Ничего исключительного. Я делаю то, что делают все жители в рамках этого проекта", - сказал он изданию Lietuvos rytas. Устройство солнечных батарей обойдется в €8185.

Ремонт "выгнал" семью премьера из дома. Сквернялис воспользовался возможностью пожить в государственной резиденции, которая выделена главе кабмина. Заступая на пост, он отказался переезжать туда и остался в собственном доме.

Отметим, что 12 июля состоится инаугурация избранного президента Гитанаса Науседы. Согласно закону, действующее правительство при этом слагает свои полномочия. Дальнейшее зависит от главы государства. Он может поручить правительству продолжать работу или потребовать формирования нового кабинета министров.

Теги
ЛитваСквернялис, СаулюсНауседа, Гитанас
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