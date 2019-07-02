В Севастополе найдено предполагаемое место взрыва, затопившего линкор "Новороссийск"

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Ученые и студенты нашли в Севастополе предполагаемое место взрыва, после которого затонул советский линейный корабль "Новороссийск". Об этом сообщается на сайте Севастопольского госуниверситета (СевГУ).

Ранее сообщалось, что севастопольские и курские археологи и студенты начали экспедицию к месту крушения линкора "Новороссийск" в Севастопольской бухте, дно обследуют с помощью водолазного снаряжения и подводных дистанционного управляемых роботов.

"Водолазами обнаружена двухметровая яма, своей формой напоминающая воронку от взрыва", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ученые ищут среди ила сохранившиеся части линкора. Каждую находку перемещают на сушу, после чего сразу погружают в воду, чтобы резко не менять среду пребывания деталей. Найденные во время экспедиции предметы передадут в музей фортификационных сооружений в Севастополе.

"Мы получили полностью картинку морского дна, где видны все взрывы, которые здесь были, следы от того, как корабль кантовали по грунту. Отметив интересные для нас точки, мы, используя навигационное оборудование, выходим и погружаем водолазов", - приводит пресс-служба слова руководителя экспедиции, ведущего научного сотрудника СевГУ Виктора Лебединского.

Линкор "Новороссийск" затонул на севастопольском рейде 29 октября 1955 года в результате двух взрывов. Причины трагедии до сих пор неизвестны. Выдвигались гипотезы о взрыве донной мины времен войны или собственного боезапаса корабля, диверсии. В этой катастрофе погибло 829 человек, включая аварийные партии с других кораблей эскадры.