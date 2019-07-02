Улицы в новом районе Амстердама назовут в честь борцов за отмену рабства

ТАСС, 2 июля. Все улицы в новом районе Сентрумейланд на юго-востоке Амстердама будут названы в честь борцов за отмену рабства в бывших голландских колониях. Об этом объявила мэр города Фемке Халсема в ходе празднования Кети-Коти - Дня отмены рабства в Суринаме (1 июля).

По ее словам, 27 улиц будут названы в честь исторических личностей, в том числе индонезийской феминистки Марии Улфах, суринамских активистов Отто и Хермины Хёйсвауд и писателя из Кюрасао Франка Мартинуса Ариона.

Рабство в Суринаме было отменено 1 июля 1863 года. Кети-Коти официально отмечается в Амстердаме с 1993 года, однако формальному празднованию предшествовала традиция, начало которой было положено в 1963 году, когда небольшая группа суринамских мигрантов прошла по улицам Амстердама с плакатом с надписью "Оковы сброшены, мы должны быть свободны".

На прошлой неделе большинство депутатов городского совета Амстердама проголосовало за то, чтобы голландская столица официально принесла извинения за свою роль в рабовладении. Как ожидается, это произойдет в ходе празднования Кети-Коти в следующем году. При этом, как заявил заместитель мэра по социальным вопросам и социальному разнообразию Рутгер Грот Вассинк, оставшийся год специалисты проведут в изучении роли города в рабовладельческой истории, чтобы знать, за что именно приносятся извинения.

Суринам обрел независимость в 1975 году, после чего более 40 тыс. жителей этой страны перебрались в Нидерланды. Голландскими колониями также являлась Индонезия и ряд других территорий в Африке, Южной Америке, Карибском море и Азии.