Единая система оказания медпомощи заработает в Волгоградской области до 2024 года

ВОЛГОГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Единая ориентированная на пациентов система оказания медицинской помощи на основе единых требований заработает в Волгоградской области до 2024 года. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Андрей Бочаров на итоговом совещании с медиками, учеными и представителями профильных служб системы регионального здравоохранения.

"Сейчас начинается новый этап развития. У нас есть все возможности и ресурсы для того, чтобы поэтапно, до 2024 года включительно, создать на территории Волгоградской области единую пациенто-ориентированную систему оказания медицинской помощи на основе единых требований к доступности и качеству медицинской помощи и квалификации медицинских работников", - сказал Бочаров.

Он отметил, что здравоохранение в регионе развивается с 2014 года. За это время удалось отремонтировать 400 больниц, закупить оборудование на сумму около 2 млрд рублей, обновить 90% транспорта скорой медицинской помощи, а также снизить показатели младенческой смертности почти в два раза - с 7,9 до 4,8.

"Мы подвели итоги того, что уже сделано с 2014 года. У нас были достаточно серьезные успехи. Конечно, не все смогли предусмотреть, однако основные решения, которые были приняты, - выполнены в полном объеме", - отметил губернатор.

Глава Волгоградской области отметил, что в ближайшие пять лет властям региона предстоит развивать онкологическую службу, службу скорой медицинской помощи, кардиослужбу, службу детства и родовспоможения, амбулаторно-поликлиническую сеть, а также приводить в порядок подъездные пути к поликлиникам и больницам, пешеходные зоны, благоустраивать территории медицинских учреждений. "По каждому из направлений предусмотрены масштабные мероприятия по строительству новых объектов, реконструкции, капремонту, ремонту действующих объектов, оснащению их современным диагностическим и лечебным оборудованием. В пятилетнем горизонте стоимость проводимых работ составит свыше 36 млрд рублей", - добавил Бочаров.

В качестве ключевых задач губернатор также обозначил усиление профилактической, диспансерной работы, профессиональную переподготовку и постоянное повышение квалификации кадров.

"Что бы мы ни делали - закупали оборудование, проводили ремонты, строили новые объекты, - если не будет высококлассных специалистов, все так и останется железом, по-другому не скажешь", - резюмировал Бочаров.