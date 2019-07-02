Три новые школы откроются в Самарской области 1 сентября

ГОРКИ, 2 июля. /ТАСС/. Три новые школы откроются 1 сентября в Самарской области. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое проводит премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"По одной школе 20 августа планируется завершение работ, 1 сентября мы ее откроем в рамках нацпроекта. Всего же у нас 1 сентября примут детей три новые школы, одно здание уже введено в эксплуатацию на прошлой неделе", - информировал Азаров.

По словам губернатора, в регионе ведется активная работа в рамках нацпроектов "Образование", "Демография", "Здравоохранение". В области в этом году предусмотрено строительство 12 новых детских садов, а также реконструкция бывших зданий детсадов, которые последние годы занимали различные ведомства. Всего работы по реконструкции и строительству ведутся сейчас по 28 детсадам.

"Ведется строительство двух поликлиник в городах Тольятти и Сызрань, заключены контракты на поставку сборных модульных конструкций для возведения ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов). Размещены аукционы на дооснащение оборудования для диагностики, в первую очередь сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний", - сказал губернатор.

По данным пресс-службы областного правительства, всего на реализацию национального проекта "Образование" в Самарской области в период с 2019 по 2024 год планируется направить около 7 млрд рублей, объем финансирования национального проекта "Здравоохранение" в 2019 году составит 3,488 млрд рублей, на реализацию нацпроекта "Демография" в Самарской области в 2019 году направлено 6,3 млрд рублей.