Голикова: опыт Петербурга в пересадке костного мозга будет изучен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Опыт Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова (ПСПбГМУ), на базе которого налажена работа по трансплантации костного мозга, будет изучен для дальнейшего развития этого направления в России. Об этом журналистам сообщила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Не так давно советом по попечительству в социальной сфере эта тема обсуждалась, все наши ведущие руководители учреждений высказали свои позиции о необходимости создания федерального регистра доноров костного мозга, и сейчас Министерство здравоохранения приступило к подготовке соответствующего законопроекта. Мы все-таки придерживаемся того, чтобы внести поправки в действующий закон об охране здоровья граждан. И, собственно, наш сегодня с Александром Дмитриевичем (Бегловым, врио губернатора Санкт-Петербурга - прим. ТАСС) визит в "Первый мед" связан с тем, чтобы, первое, посмотреть, как это работает на базе одного из учреждений, которое признано на мировом уровне и имеет соответствующее свидетельство, и понять, что необходимо для того, чтобы это развивалось в РФ более широко", - сказала Голикова.

Федеральные власти сейчас занимаются формированием соответствующего законопроекта, отметила вице-премьер. "Мы приняли решение, и теперь для нас чрезвычайно важно, чтобы наши ведущие специалисты имели возможность подключиться к подготовке, <...> свои ноу-хау какие-то внести, чтобы мы имели возможность иметь не просто регистр, а перспективный, достойный регистр для РФ", - сказала она.

В середине июня Минздрав России сообщил о начале разработки поправок к закону "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", которые позволят создать единый регистр доноров костного мозга. Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - январь 2021 года.

Наряду с поручением в адрес Минздрава о подготовке соответствующего законопроекта, ведомству совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) и Минобрнауки поручили подготовить предложения о включении в федеральный регистр данных регистров доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, имеющихся в медицинских организациях.