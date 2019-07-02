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Путин поручил изучить практику предоставления российского гражданства украинцам

Ответственным за выполнение этой задачи назначен глава МВД Владимир Колокольцев, срок исполнения - 1 августа

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал месяц, чтобы при необходимости подготовить предложения по предоставлению дополнительных преференций гражданам Украины, желающим получить российское гражданство.

"МВД России проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций", - говорится в перечне поручений главы государства. Документ, подписанный по итогам "Прямой линии с Владимиром Путиным" опубликован на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение назначен глава МВД Владимир Колокольцев, срок исполнения - 1 августа.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияУпрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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