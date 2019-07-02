Путин поручил до 1 октября принять законодательные решения по повышению пособий на ребенка

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по итогам прямой линии дал поручение правительству до 1 октября текущего года обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих увеличение с 1 января 2020 года увеличение размера пособий на детей в возрасте от полутора до трех лет.

"Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте РФ, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, определенную в субъекте", - говорится в списке поручений, опубликованных на сайте Кремля.

В документе уточняется, что вся работа должна быть завершена в срок до 1 октября 2019 года.