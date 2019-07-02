Правительство РФ утвердило правила контроля за обеспечением безопасности донорской крови

ТАСС, 2 июля. Правительство России нормативно закрепило правила заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и ее компонентов. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном во вторник на портале правовой информации.

Документ представляет собой свод норм по работе учреждений службы крови и медицинских организаций, связанных с эксплуатацией донорской крови.

"В субъектах обращения донорской крови и (или) ее компонентов разрабатывается, внедряется и непрерывно совершенствуется система безопасности. Субъекты обращения донорской крови и (или) ее компонентов обеспечивают обучение персонала в соответствии с выполняемыми видами работ по заготовке, хранению, транспортировке и клиническому использованию <...>, и наличие документов, подтверждающих квалификацию персонала", - отмечается в документе.

Для контроля эффективности системы безопасности обращения с кровью специальными комиссиями будут проводиться регулярные внутренние проверки. Также утверждаются условия хранения и транспортировки крови, и показатели ее безопасности. "Донорская кровь и (или) ее компоненты пригодны для использования в пределах, установленных для них сроков годности независимо от срока годности контейнеров, в которые они заготовлены, при условии, что на дату заготовки <...> срок годности контейнера находится в установленных пределах", - сказано в приложении к правилам.

Ранее в России действовал технический регламент о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии.