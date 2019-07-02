В Москве появится межвузовский центр социального добровольчества при поддержке РПЦ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Работа по созданию Московского межвузовского центра по развитию социального добровольчества началась в Москве. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).

"1 июля 2019 года комиссия по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете города Москвы организовала встречу представителей столичных вузов, отвечающих за развитие студенческого социального добровольчества <…> [Сопредседатель комиссии, ректор Российского православного университета (РПУ) святого Иоанна Богослова] игумен Петр (Еремеев) проинформировал участников встречи о начавшейся работе по созданию Московского межвузовского центра по развитию социального добровольчества", - говорится в сообщении.

Согласно информации сайта Московского патриархата, на разрабатываемом сайте комиссии по работе с вузами и в социальных сетях будет создан "Навигатор добрых дел" с постоянно обновляемым перечнем социальных волонтерских проектов в московских вузах, в которых смогут принять участие молодые люди.

Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ и РПЦ подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусмотрено создание совместной комиссии по развитию церковного волонтерства и социальных проектов. Согласно информации РПУ, комиссия по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете Москвы была создана 3 апреля 2018 года, игумен Петр является ее сопредседателем с 5 апреля 2019 года.