Лисья гора, палатка-куб и обогреватель. Что россияне искали в "Яндексе", готовясь к походу

Популярность оценивалась по 100-балльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл. Показатели имеет смысл сравнивать только в рамках одного рейтинга.
Поход: основательные сборы
Собираясь в поход, россияне больше всего интересуются тем, что взять с собой, — об этом говорит анализ запросов "Яндекса" за последние три месяца. На втором месте вопрос гастрономического характера: туристов интересует, какая посуда подойдет для отдыха на природе. Замыкает тройку лидеров запрос походных туров выходного дня. А вот у запроса "как выбрать спальный мешок" всего 9 баллов против максимальных 100.
В чем нести и в чем спать
Скромные результаты в выборке со словом "поход", конечно, не означают, что россияне не интересуются, где спать во время стоянки и ночевки. Просто запрос в этих случаях становится более конкретным: пользователи сразу вбивают "спальный мешок" — у этого запроса 100 баллов. Против 21 балла, который набрал запрос "туристический рюкзак".
Топ гор
Если вы думаете, что больше всего туристы интересуются Эверестом или по крайней мере Эльбрусом, то статистика вас разубедит. Они в рейтинге популярности есть, но даже не в тройке лидеров, а на шестом и четвертом местах. А золото и серебро у московских гор-топонимов — Воробьевых и Поклонной. В самом конце списка — крымские горы.
Палатка для зимней рыбалки
Именно этот запрос со словом "палатка" лидирует за прошедший год. Второе место с огромным отставанием, ровно вполовину, — у палатки на четверых. Почти столько же пользователей спрашивали "Яндекс", как собрать это походное жилище. А вот пар, интересующихся палатками на двоих, меньше всего — 18 баллов против 100 максимальных. Но, возможно, дело не в том, что вдвоем в поход не ходят. Просто двухместная палатка тесновата.