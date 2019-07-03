Лисья гора, палатка-куб и обогреватель. Что россияне искали в "Яндексе", готовясь к походу

Популярность оценивалась по 100-балльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл. Показатели имеет смысл сравнивать только в рамках одного рейтинга.

Поход: основательные сборы

Собираясь в поход, россияне больше всего интересуются тем, что взять с собой, — об этом говорит анализ запросов "Яндекса" за последние три месяца. На втором месте вопрос гастрономического характера: туристов интересует, какая посуда подойдет для отдыха на природе. Замыкает тройку лидеров запрос походных туров выходного дня. А вот у запроса "как выбрать спальный мешок" всего 9 баллов против максимальных 100.