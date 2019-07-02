Госдума может в июле принять законопроект о продлении "дачной амнистии"

ТАСС, 2 июля. Второе и третье чтения законопроекта о продлении так называемой дачной амнистии могут состояться в этом месяце, до ухода депутатов на каникулы с 28 июля. Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В первом чтении документ с условным названием "дачная амнистия II", внесенный Крашенинниковым, был одобрен 19 июня, он предполагает продление дачной амнистии на три года - до 1 марта 2022 года.

"Второе чтение мы хотим провести сейчас, в июле. И третье чтение тоже, с тем, чтобы этот процесс [продления "дачной амнистии"] запустить. Чтобы уже летом-осенью [граждане могли] проводить все работы и оформлять свои права. Понятно, что кадастровые работы... никто зимой проводить не будет", - сказал глава комитета.

Крашенинников пояснил, что фактически речь идет не о продлении действовавшей 13 лет до 1 марта 2019 года амнистии, а о ее восстановлении в новом качестве. По логике инициативы, оформить права на садовый дом, строительство которого начато после 4 августа 2018 года, когда вступили в силу поправки в Градостроительный кодекс, можно будет в упрощенном порядке: при наличии права на участок потребуется технический план, подготовленный в соответствии с декларацией об объекте, составленной владельцем. Кроме того, для строящихся жилых и садовых домов, возведение которых начато до 4 августа 2018 года, предлагается бессрочно установить упрощенный уведомительный порядок, когда в орган стройнадзора направляется только одно уведомление - об окончании строительства.

Как пояснил депутат, документ предусматривает возможность установления субъектами РФ предельных максимальных цен кадастровых работ. Помимо этого, по его словам, предлагается обязать органы местного самоуправления информировать граждан о новых правилах строительства домов на дачных и садовых участках и о процедуре оформления прав на эти дома, поскольку разобраться в этих процедурах самостоятельно очень сложно. Эта одна из причин, почему прежняя "дачная амнистия" не охватила всех граждан. Предложены и механизмы оформления земель общего пользования - дорог, стоянок, прудов, с прекращением амнистии встал вопрос фактически о выкупе их в собственность дачных поселков.

В Госдуму внесен и правительственный вариант законопроекта. Он предполагает восстановить амнистию только до 1 марта 2020 года. Он предусматривает смягчение положения о садоводствах: дом зарегистрируют, даже если участка, на котором он расположен, нет в градостроительных планах.

"До 23 июля несколько совещаний проведем с Росреестром, Минэкономразвития РФ, с коллегами из правительства. Будут какие-то корректировки [варианта, прошедшего первое чтение]. До конца весенней сессии надо выдавать вариант законопроекта [по "дачной амнистии"]", - сказал Крашенинников.